Fußball-Landesklasse 6: Mit einem beeindruckenden 5:0 (0:0) ging der SSC Weißenfels II von Coach Christian Baust aus dem Spiel mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die 38 Besucher auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Wengelsdorf mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Arthur Ducke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (50.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Ducke den Ball ins Netz (54.).

Arthur Ducke kickt SSC Weißenfels II in 2:0-Führung – 54. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

35 Minuten nach der Pause konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Der SSC Weißenfels II rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Kresse (73. Maas), Hauer (73. Roy), Ducke, Scheiding, Scherbaum, Häcker, Barnickel, Petrick (66. Säuberlich), Beyer, Baust

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Marschhausen, Horstka (67. Goltz), Khodadadkheyl, Hähnel, Woithe (75. Zimmermann), Osmanaj, Erovic, Hempel, Elmi (58. Beier), Lewinski

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38