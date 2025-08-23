Der SSC Weißenfels II unter Leitung von Trainer Christian Baust feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 geboten. Die Weißenfelser setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Wengelsdorf durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Arthur Ducke (SSC Weißenfels II) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Ducke den Ball ins Netz (54.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Barnickel den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (80.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. Die Weißenfelser sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (73. Roy), Baust, Kresse (73. Maas), Scherbaum, Ducke, Scheiding, Häcker, Beyer, Barnickel, Petrick (66. Säuberlich)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Osmanaj, Hähnel, Hempel, Elmi (58. Beier), Khodadadkheyl, Woithe (75. Zimmermann), Lewinski, Marschhausen, Erovic, Horstka (67. Goltz)

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38