Der SSC Weißenfels II unter Leitung von Trainer Christian Baust feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. Die 38 Besucher auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Wengelsdorf mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Arthur Ducke für Weißenfels traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Ducke (54.) erzielt wurde.

Doppelpack von Arthur Ducke bringt SSC Weißenfels II 2:0 in Führung – Minute 54

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

35 Minuten nach der Pause konnte Barnickel (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Die Weißenfelser sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker, Hauer (73. Roy), Kresse (73. Maas), Beyer, Baust, Scheiding, Barnickel, Ducke, Petrick (66. Säuberlich), Scherbaum

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Woithe (75. Zimmermann), Osmanaj, Elmi (58. Beier), Khodadadkheyl, Horstka (67. Goltz), Erovic, Hähnel, Marschhausen, Lewinski, Hempel

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38