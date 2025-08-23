Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:0 (0:0) ging der SSC Weißenfels II von Trainer Christian Baust aus dem Spiel mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf vom Platz.

Weißenfels/MTU. Die 38 Besucher auf dem Sportplatz Uichteritz - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Wengelsdorf mit 5:0 (0:0) deutlich.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) zwei Gelbe Karten an die Weißenfelser (19., 37.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Arthur Ducke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (50.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Ducke (54.) erzielt wurde.

Minute 54: SSC Weißenfels II vorne dank zwei Treffern von Arthur Ducke – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II steckte noch einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Tony Barnickel traf in Minute 64 und Tommy Scheiding in Minute 73. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Barnickel den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (80.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. Die Weißenfelser sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SSC Weißenfels II: Magul – Baust, Barnickel, Hauer (73. Roy), Beyer, Petrick (66. Säuberlich), Häcker, Scheiding, Ducke, Scherbaum, Kresse (73. Maas)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Lewinski, Erovic, Horstka (67. Goltz), Hähnel, Osmanaj, Woithe (75. Zimmermann), Khodadadkheyl, Elmi (58. Beier), Marschhausen, Hempel

Tore: 1:0 Arthur Ducke (50.), 2:0 Arthur Ducke (54.), 3:0 Tony Barnickel (64.), 4:0 Tommy Scheiding (73.), 5:0 Tony Barnickel (80.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 38