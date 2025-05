Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Städtischen Sportplatz geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Spergau mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Jason Behncke (MSV Eisleben) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Spergau kassierte einmal Gelb (32.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Bobeliuk den Ball ins Netz.

Minute 58: MSV Eisleben baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Bobeliuk traf in Minute 58 und Valentin Giesemann in Minute 65. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Spergau steckte noch einmal Gelb ein. Der MSV Eisleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

27 Minuten nach der Pause konnte Carlos Becker (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 5:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SG Spergau

MSV Eisleben: Isensee – Zeugner (63. Giesemann), Bobeliuk, Eichler, Roos (63. Seidemann), Wölbing, Wendler, C. Bloßfeld (63. Neumeister), Behncke (57. Becker), Shtyrbu, P. Bloßfeld (72. Fulczyk)

SG Spergau: Bernhardt – Immig, Jauck, Bernhardt, Böttger, Hammerschmidt, Peter (74. Shoshaj), Hoffmann (57. Eidner), Machner, Osmanaj (74. Peterwitz), Jauck

Tore: 1:0 Jason Behncke (4.), 2:0 Oleksandr Bobeliuk (58.), 3:0 Oleksandr Bobeliuk (58.), 4:0 Valentin Giesemann (65.), 5:0 Carlos Becker (72.); Schiedsrichter: Sebastian Sauer (Aken); Assistenten: Richard Riemer, Pascal Bönecke; Zuschauer: 40