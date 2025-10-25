Der TSV Großkorbetha erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Paul Heiko Schubert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Der TSV Großkorbetha hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – F. F. Knothe, Große, Schneider, Binneböse (82. Hoppen), Buchheim, Hesse (74. Hanschke), Küster (60. Lieb), P. Knothe, Thurm, Hartmann

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig, Bagehorn (63. Richter), Kuhnert, Grosser (73. Kunze), Maak, Sommerwerk, Schubert, Sell (46. Büttner), Berghammer, Marggraf (46. Lange)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148