Dem TSV Großkorbetha gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 148 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schneider (25.) erzielt wurde.

Jonas Schneider kickt TSV Großkorbetha in 2:0-Führung – Minute 25

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Heiko Schubert den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr einholen. Der TSV Großkorbetha hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Große, Thurm, Schneider, Hesse (74. Hanschke), Binneböse (82. Hoppen), Küster (60. Lieb), F. F. Knothe, Buchheim, P. Knothe

Sportring Mücheln: Mund – Sell (46. Büttner), Schubert, Berghammer, Kuhnert, Grosser (73. Kunze), Hiersig, Bagehorn (63. Richter), Maak, Sommerwerk, Marggraf (46. Lange)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148