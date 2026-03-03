Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 43 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels II steckte jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein (19.). Die Weißenfelser legten in der 45. Spielminute nach. Diesmal war Ralph Marschhausen der Torschütze.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 45 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Tim Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Rutz, Khodadadkheyl, Marschhausen, Hempel (58. Deckner), Woithe, Hähnel, Tytko, Lewinski (46. Beier), Elmi (71. Goltz), Horstka

SSC Weißenfels II: Förster – Barnickel, Häcker (46. Karl), Scheiding, Ducke, Säuberlich (46. Lehmann), Haufe (71. Roy), Thormann, Kresse (82. Maas), Baust, Hauer

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43