Dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 4:1 (0:1) zu besiegen. 69 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Freyburg: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (0:1).

Die Weißenfelser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Tore in Minute 37 dann von Ciprian Ungureanu ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Freyburgern eine unverhoffte Führung (37.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Christopher-Ramon Denzin der Torschütze (58.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Denzin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Weißenfelser aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Schell (84. Drischmann), Rothhoff, Kowol (89. Köhler), Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Kräuter, L. Kopp (74. Schmidt), F. Kopp, Ullmann, Denzin, Krämer

FC RSK Freyburg: Madeja – Töpe, Kaiser, Rosenberg (86. Hüttig), Schied (56. Beyer), Weise, Sambu, Schirner, Pereira Nunes, Großmann, Krumbholz

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69