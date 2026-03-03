Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). In Minute 14 schoss Christoph Hähnel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (19.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde das zweite Tor durch Ralph Marschhausen erzielt.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf führt mit 2:0 – 45. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Tim Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Woithe, Elmi (71. Goltz), Tytko, Marschhausen, Hempel (58. Deckner), Horstka, Rutz, Khodadadkheyl, Hähnel, Lewinski (46. Beier)

SSC Weißenfels II: Förster – Säuberlich (46. Lehmann), Scheiding, Häcker (46. Karl), Barnickel, Kresse (82. Maas), Ducke, Thormann, Haufe (71. Roy), Baust, Hauer

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43