Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 69 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg freuen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und brachte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Christopher-Ramon Denzin der Torschütze (58.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Schon fünf Minuten später konnte Denzin (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+1). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, Rothhoff, F. Kopp, Schell (84. Drischmann), Ullmann, Denzin, L. Kopp (74. Schmidt), Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Kowol (89. Köhler), Krämer

FC RSK Freyburg: Madeja – Sambu, Schied (56. Beyer), Weise, Pereira Nunes, Krumbholz, Schirner, Töpe, Großmann, Kaiser, Rosenberg (86. Hüttig)

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69