Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Coach Ronny Sieber feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

4:0 – FC RSK Freyburg in der Begegnung mit SV Großgrimma deutlich überlegen

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen das Team aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freyburg noch einen drauf: In Minute 73 wurde ein weiteres Tor durch Felix Kaiser erzielt.

73. Minute: FC RSK Freyburg baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Schon fünf Minuten später konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Die Freyburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Mänicke, Schulz, Sambu, Bagdohn (69. Kaiser), Großmann (80. Illig), Schirner, Weise, Pereira Nunes, Schied (65. Rosenberg), Töpe (65. Alalo)

SV Großgrimma: Meißner – Baum, Angeli, Wöpe, Zech, Weidner, Schneider (30. Bach), Göbel, Beyer, Rackowitz, Pillert

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140