Der FC RSK Freyburg unter Leitung von Coach Ronny Sieber feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Großgrimma mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

4:0 – FC RSK Freyburg in der Begegnung mit SV Großgrimma deutlich souverän

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger schlugen das Team aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Schirner traf für den FC RSK Freyburg in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Freyburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Felix Kaiser den Ball ins Netz.

FC RSK Freyburg mit 2:0 vorne – Minute 73

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Khail Alalo den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (85.). Damit war der Sieg der Freyburger entschieden. Der FC RSK Freyburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Weise, Pereira Nunes, Sambu, Schied (65. Rosenberg), Schulz, Bagdohn (69. Kaiser), Mänicke, Töpe (65. Alalo), Schirner, Großmann (80. Illig)

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, Zech, Angeli, Rackowitz, Beyer, Wöpe, Baum, Schneider (30. Bach), Weidner, Pillert

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140