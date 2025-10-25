Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Ronny Sieber und sein Team FC RSK Freyburg gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Freyburg/MTU. Die 140 Besucher des Jahnstadions Freyburg haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freyburger besiegten die Gäste aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Freyburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Felix Kaiser den Ball ins Netz.

FC RSK Freyburg mit 2:0 vorne – Minute 73

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur fünf Minuten später konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Töpe (65. Alalo), Großmann (80. Illig), Sambu, Weise, Schulz, Schied (65. Rosenberg), Mänicke, Schirner, Bagdohn (69. Kaiser), Pereira Nunes

SV Großgrimma: Meißner – Rackowitz, Angeli, Weidner, Pillert, Beyer, Schneider (30. Bach), Göbel, Baum, Zech, Wöpe

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140