Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Ronny Sieber und sein Team FC RSK Freyburg gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Freyburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Felix Kaiser den Ball ins Netz.

Minute 73: FC RSK Freyburg mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Schon fünf Minuten später konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Schirner, Töpe (65. Alalo), Schied (65. Rosenberg), Mänicke, Großmann (80. Illig), Pereira Nunes, Schulz, Sambu, Weise, Bagdohn (69. Kaiser)

SV Großgrimma: Meißner – Rackowitz, Göbel, Angeli, Baum, Pillert, Zech, Beyer, Schneider (30. Bach), Weidner, Wöpe

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140