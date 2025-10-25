Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Ronny Sieber und sein Team FC RSK Freyburg gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Großgrimma durch.

Max Schirner traf für den FC RSK Freyburg in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Freyburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Felix Kaiser den Ball ins Netz.

FC RSK Freyburg mit 2:0 vorne – Minute 73

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Bereits fünf Spielminuten später konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Freyburger den Platz als Sieger. Die Freyburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Mänicke, Bagdohn (69. Kaiser), Schied (65. Rosenberg), Töpe (65. Alalo), Pereira Nunes, Schulz, Großmann (80. Illig), Sambu, Schirner, Weise

SV Großgrimma: Meißner – Angeli, Zech, Beyer, Weidner, Baum, Wöpe, Pillert, Rackowitz, Göbel, Schneider (30. Bach)

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140