Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Ronny Sieber und sein Team FC RSK Freyburg gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Freyburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern des Jahnstadions Freyburg geboten. Die Freyburger waren den Gästen aus Großgrimma mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Nach nur 14 Minuten schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Freyburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Felix Kaiser der Torschütze (73.).

2:0 Vorsprung für FC RSK Freyburg – 73. Minute

Der Siegeszug der Freyburger brach nicht ab. Minute 80: Freyburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Malam Sidi Sambu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Bereits fünf Minuten darauf konnte Khail Alalo (Freyburg) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Freyburger als Sieger vom Platz. Der FC RSK Freyburg sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – SV Großgrimma

FC RSK Freyburg: Madeja – Pereira Nunes, Töpe (65. Alalo), Weise, Großmann (80. Illig), Schied (65. Rosenberg), Schulz, Schirner, Sambu, Bagdohn (69. Kaiser), Mänicke

SV Großgrimma: Meißner – Weidner, Pillert, Rackowitz, Schneider (30. Bach), Zech, Beyer, Angeli, Göbel, Baum, Wöpe

Tore: 1:0 Max Schirner (14.), 2:0 Felix Kaiser (73.), 3:0 Malam Sidi Sambu (80.), 4:0 Khail Alalo (85.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Thomas Nolte, Lenny Kullmann; Zuschauer: 140