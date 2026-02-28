Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und TSV Großkorbetha am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:3 (0:3) getrennt.

Nils Thurm (TSV Großkorbetha) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Weißenfelser legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Franz Friedrich Knothe der Torschütze (41.).

41. Minute: FC RSK Freyburg 0:2 im Hintertreffen

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Jonas Weise (Freyburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freyburg erreichen (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – Weise, Schied (82. Rosenberg), Bagdohn, K. Alalo (46. Keller), S. Alalo, Schulz, Schirner, Staupendahl, Töpe, Hüttig (46. Großmann)

TSV Großkorbetha: Stark – Pschribülla, Knothe (71. Hanschke), Thurm, Küster, Große, Hesse (84. Reinschmied), Berbig, Schneider, Knothe, Hartmann

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122