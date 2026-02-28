Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein FC RSK Freyburg gegen den TSV Großkorbetha ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Nils Thurm mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Franz Friedrich Knothe den Ball ins Netz (41.).

FC RSK Freyburg liegt 0:2 zurück – Minute 41

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Jonas Weise, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Freyburger zu erreichen (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – K. Alalo (46. Keller), Schulz, Hüttig (46. Großmann), Töpe, Schied (82. Rosenberg), Schirner, Bagdohn, Weise, S. Alalo, Staupendahl

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Küster, Knothe, Große, Hesse (84. Reinschmied), Knothe (71. Hanschke), Schneider, Pschribülla, Berbig, Thurm

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122