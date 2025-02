Der SV Romonta 90 Stedten errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 38 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 38 Besuchern auf dem Sportplatz Stedten geboten. Die Mansfelder setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Eric Willer für Stedten traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Mansfelder legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Tobias Höher der Torschütze.

SV Romonta 90 Stedten führt nach 45 Minuten 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte einmal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Weißenfels. Aber dann musste der SV Romonta 90 Stedten auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tom Kammler nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Leon-Justin Hauser (Stedten) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Der SV Romonta 90 Stedten hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Hauser (86. Nachtwein), Böttger, Maak, Grünhage, Gänsler, Prenz, Höher (82. Dincel), Willer, Schreiber (88. Thomas), Merker (90. Yermolenko)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Kowol (55. Zobel), Köhler, Mai, Denzin, Ullmann, Drischmann (55. Stadler), Schmidt (60. Kammler), Schell, Reiche (68. Kopp), Simon (55. Krämer)

Tore: 1:0 Eric Willer (7.), 2:0 Tobias Höher (45.), 2:1 Tom Kammler (75.), 3:1 Leon-Justin Hauser (84.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Jürgen Müller, Rainer Burow; Zuschauer: 38