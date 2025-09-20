Dem SV Braunsbedra glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 76 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Joao Dahaba (SV Braunsbedra) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (60.). Das zweite Tor konnten die Braunsbedraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kai Roman Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt nach 67 Minuten 2:0

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Hägele (85. Tagne Takou), Odufuye, Richter, Zinchenko, Böhme, Glaubitz, Krechky (68. Fomba), Popov, Dahaba (79. Reifarth), Voigt

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Rothhoff, Dos Prazeres Pires, Denzin, Stadler (51. Kräuter), Kowol (63. Krämer), Kopp, Schmidt, Kammler, Ullmann (79. Köhler), Kopp

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76