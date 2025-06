Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Zöschen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Leunaer schlugen die Gäste aus Kelbra mit 3:0 (1:0) souverän.

Fabian Rieder traf für den SV Zöschen 1912 in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit setzte Zöschen noch einen drauf: In Minute 56 wurde das zweite Tor durch Sebastian Schlorf erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

SV Zöschen 1912 in Minute 56 2:0 in Führung

Die Leunaer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Cornel Kühnel wurde für Fabian Junge eingesetzt und Florian Kops für Fabian Rieder. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Florian Kops (Zöschen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 3:0 gingen die Leunaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der SV Zöschen 1912 noch eine Gelbe Karte ein. Die Leunaer sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – SV Kelbra

SV Zöschen 1912: D. Jung – Schlorf (84. Erl), J. Mißner, J. J. Mißner, Scheibe, Junge (68. Kühnel), Rieder (82. Kops), Wetzig, Schrahn (90. Stockmann), Felske, Venz

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Tagishi (46. Steinberg), Nosov, Okapal (46. Neumann), Khudyi, Gurniak, Eßrich, Barthel, Conde, Rybak

Tore: 1:0 Fabian Rieder (16.), 2:0 Sebastian Schlorf (56.), 3:0 Florian Kops (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Mario Bischoff; Zuschauer: 50