Dem SV Braunsbedra glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 76 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt mit 2:0 – Minute 67

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Braunsbedra sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Hägele (85. Tagne Takou), Popov, Dahaba (79. Reifarth), Glaubitz, Zinchenko, Voigt, Richter, Odufuye, Böhme, Krechky (68. Fomba)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Rothhoff, Kowol (63. Krämer), Dos Prazeres Pires, Schmidt, Kammler, Stadler (51. Kräuter), Kopp, Denzin, Kopp, Ullmann (79. Köhler)

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76