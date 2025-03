Der SV Romonta 90 Stedten hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Kelbra mit 2:4 (0:1).

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der SV Kelbra am Samstag 2:4 (0:1) getrennt.

Illia Nosov traf für den SV Kelbra in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Romonta 90 Stedten musste zweimal Gelb hinnehmen (40.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Mansfelder revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Marcel Merker erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Kaito Sakihama/Kelbra (68.), gefolgt von Marcel Merker (SV Romonta 90 Stedten) in Minute 83 und Eric Okapal (SV Kelbra) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 21

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jaroslav Shpikula, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Kelbra

SV Romonta 90 Stedten: Löschan – Hauser (65. Dincel), Maak, Schreiber, Gänsler, Grünhage, Höher, Prenz (76. Müller), Merker, Thomas, Siedler

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Matschulat, Barthel, Sakihama, Gurniak, Conde (90. Adam), Khudyi (87. Tagishi), Okapal, Nosov, Shpikula

Tore: 0:1 Illia Nosov (15.), 1:1 Marcel Merker (52.), 1:2 Kaito Sakihama (68.), 2:2 Marcel Merker (83.), 2:3 Eric Okapal (85.), 2:4 Jaroslav Shpikula (90.+3); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Sebastian Kriese; Zuschauer: 40