Am Samstag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der VfB Oberröblingen ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Falco Heise (VfB Oberröblingen) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Doch die Sangerhäuser gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 75 wurde das Gegentor durch Marcel Dietze erzielt.

1:1 für VfB 1906 Sangerhausen II und VfB Oberröblingen – 75. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sangerhausens Tom Hetke konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Oberröblingen steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Stephan Ulrich den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Sangerhauser Team errang (88.). In Spielminute 90 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – VfB Oberröblingen

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Göbel, Eisler (56. Knauer), Reiber (46. Gümül), Fuhrmann, Hetke, Knopp, Buchhorn, Dietze, Herbach, Roßner

VfB Oberröblingen: Beek – Eckstein, Kummer, Altenburg, Meißner, Franke, Leich, Cepa, Koch, Heise (59. Ulrich), Ernst

Tore: 0:1 Falco Heise (48.), 1:1 Marcel Dietze (75.), 2:1 Tom Hetke (83.), 2:2 Stephan Ulrich (88.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 171