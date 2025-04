Für den Gastgeber SV Zöschen 1912 endete das Duell mit dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Leuna/MTU. Am Samstag haben sich der SV Zöschen 1912 und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Max Grünwoldt (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Leunaer (43.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Mienab Ghebregergis das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (53.). Die Weißenfelser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war David Schrahn der Torschütze (66.).

SV Zöschen 1912 und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1 in Minute 66

Unentschieden. Zöschens Sebastian Schlorf konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Enrico Kowol (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Weißenfels erzielen (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Zöschen 1912: D. Jung – Junge, Schlorf (88. Erl), Schrahn, Wetzig (82. Kops), Kühnel, Mißner, Scheibe, Rieder, Felske, Gemazashvili

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schirmer – Mai, Ghebregergis, Köhler, Denzin, Stadler (78. Simon), Schell, Schmidt, Kammler (73. Zobel), Kowol, Ullmann

Tore: 0:1 Mienab Ghebregergis (53.), 1:1 David Schrahn (66.), 2:1 Sebastian Schlorf (69.), 2:2 Enrico Kowol (88.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Andreas Grundmann, Daniel Göttel; Zuschauer: 77