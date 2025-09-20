Für den Gastgeber SSC Weißenfels II endete das Duell mit dem VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:1).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Erik Scherbaum für Weißenfels traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Säuberlich der Torschütze (12.).

SSC Weißenfels II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 12. Minute

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Lennart Ryan Kummer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sangerhauser zu erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Säuberlich (75. Roy), Beyer, Baust (67. Karl), Thormann, Scheiding, Scherbaum (11. Häcker), Ducke (45. Petrick), Kresse, Barnickel, Hauer

VfB Oberröblingen: Beek – Michael (45. Ernst), Pulz, Franke, Wanski, Altenburg (71. Altenburg), Kummer, Wenske, Strese, Meißner

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33