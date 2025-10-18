Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Erik Rothhoff den Ball ins Netz (61.).

Minute 61 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf im Gleichstand – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Denzin (85. Brendel), Kowol (78. Knappe), Ullmann, Rothhoff (78. Ghebregergis), Freudenberg, Krämer, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Drischmann (46. L. Schmidt), F. Kopp, L. Kopp

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Woithe, Elmi, Hähnel, Horstka (61. Khodadadkheyl), Rutz (68. Zimmermann), Erovic, Lewinski, Goltz, Beier (88. Graf), Hempel

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63