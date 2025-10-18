Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte noch einmal Gelb (48.). Die Weißenfelser konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

1:1 im Duell zwischen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Minute 61

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erreichen (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Ullmann, Denzin (85. Brendel), Drischmann (46. L. Schmidt), F. Kopp, Kowol (78. Knappe), L. Kopp, Freudenberg, Rothhoff (78. Ghebregergis), Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Krämer

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Lewinski, Rutz (68. Zimmermann), Hähnel, Woithe, Horstka (61. Khodadadkheyl), Erovic, Elmi, Goltz, Hempel, Beier (88. Graf)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63