Für den Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 endete das Duell mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Halbzeit (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte noch einmal Gelb ein (48.). Die Weißenfelser konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

Minute 61 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 auf Augenhöhe mit SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Mathias Zimmermann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Weißenfelser Team erzielte (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff (78. Ghebregergis), Kowol (78. Knappe), Drischmann (46. L. Schmidt), F. Kopp, Krämer, Denzin (85. Brendel), Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), L. Kopp, Freudenberg, Ullmann

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Horstka (61. Khodadadkheyl), Woithe, Goltz, Hempel, Elmi, Hähnel, Rutz (68. Zimmermann), Beier (88. Graf), Lewinski

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63