Hergisdorf/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der SV Eintracht Kreisfeld und der FC RSK Freyburg am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut in Gange, als Max Schirner für Freyburg traf und in Minute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freyburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 84 wurde das zweite Tor durch Steven Krumbholz erzielt.

Minute 84: SV Eintracht Kreisfeld 0:2 im Hintertreffen

Kreisfeld lag 0:2 zurück. In Minute 86 jedoch wendete sich das Blatt: Jan Gregor Weber startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Kreisfeld noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Tom Stellmach (Kreisfeld) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kreisfeld erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – FC RSK Freyburg

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Westphal, Lotse (79. Prudlik), D. Pechara (79. F. Pechara), Stellmach, Huster (76. D. Lemmnitz-Thenee), Schwarzbach, Werthmann (59. Bendzko), Weber, Schneider

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Gottschalk, Krumbholz, Schmiedl (90. Bartel), Mohrmann, Schulz (86. Alalo), Söll, Schirner (76. Fischer), Dos Prazeres Pires, Weise, Alalo

Tore: 0:1 Max Schirner (62.), 0:2 Steven Krumbholz (84.), 1:2 Jan Gregor Weber (86.), 2:2 Tom Stellmach (90.+5); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Bernburg); Assistenten: Axel Koch, Lutz Schmidt; Zuschauer: 60