Ein 2:2 (2:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels II und VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luca Säuberlich der Torschütze (12.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Pause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Thormann, Hauer, Säuberlich (75. Roy), Scheiding, Kresse, Ducke (45. Petrick), Baust (67. Karl), Beyer, Scherbaum (11. Häcker), Barnickel

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Pulz, Wanski, Wenske, Meißner, Kummer, Michael (45. Ernst), Strese, Altenburg (71. Altenburg)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33