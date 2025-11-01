Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte in Minute 16 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Das Gegentor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz.

64. Minute FC RSK Freyburg gleichauf mit BSC 99 Laucha – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC RSK Freyburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Töpe, Großmann, Schirner, Bagdohn (66. Schied), Schulz, Kirchhoff, Weise, Hüttig (59. Alalo), Mänicke (66. Kaiser), Sambu

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Handt (73. Schmidt), Saal, Schneller (90. Starch), Keidel, Schumann, Krentz, Hahnemann (90. Schaer), Bothe, Riesen, Thieme (90. Porse)

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260