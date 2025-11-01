Ein 2:2 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Freyburg/MTU. Am Samstag haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Max Schirner (FC RSK Freyburg) netzte in Minute 16 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Die Freyburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (64.).

1:1 für FC RSK Freyburg und BSC 99 Laucha – Minute 64

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Kirchhoff, Schulz, Mänicke (66. Kaiser), Töpe, Sambu, Bagdohn (66. Schied), Schirner, Großmann, Hüttig (59. Alalo), Weise

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Bothe, Handt (73. Schmidt), Riesen, Thieme (90. Porse), Schneller (90. Starch), Saal, Schumann, Krentz, Keidel, Hahnemann (90. Schaer)

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260