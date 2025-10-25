Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 25 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren schon 30 Minuten des Spiels vergangen, als Hussein Elmi für Wengelsdorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Elmi (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Marschhausen, Woithe, Beier, Hempel, Zimmermann, Elmi, Hähnel, Erovic, Lewinski, Goltz (73. Wolf)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Stöhr, Grüllmeyer (76. Grübner), Yadlos (46. Schneider), Schröter (60. Kamprath), Fuhrmann (60. Gümül), Lange, Eisler, Dietze, Buchhorn

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25