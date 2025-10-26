Dem BSC 99 Laucha glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Braunsbedra mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 59 Zuschauer waren live dabei.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer besiegten das Team aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Alexander Saal das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha liegt in Minute 90+1 2:0 vorn

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Am Ende der Partie sollte es dem BSC 99 Laucha noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Fabian Keidel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Keidel, Saal, Bothe, Mohs, Riesen, Schneller, Handt (90. Schnauß), Porse (12. Schmidt), Schumann, Hahnemann

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Abdelouahed, Polishchuk, Nicolae (57. Schulze), Toth (86. Epouhe), Glaubitz (57. Dahaba), Zinchenko, Fomba, Hägele, Voigt

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59