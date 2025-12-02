Der SV Kelbra erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 60 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Kelbra/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, als Illia Nosov für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 55: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Henrik Sommer (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (55.). Mit 2:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak, Okapal, Conde (73. Eßrich), Seliushkov, Sommer, Nosov, Khudyi (76. Hegenbart), Matschulat, Rybak, Shpikula

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Hahnemann, Thieme, Bothe, Riesen, Keidel, Schaer (76. Fahnert), Krentz, Saal, Schmidt, Schumann

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60