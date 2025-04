Am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber VfB Oberröblingen gegen den BSC 99 Laucha ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VfB Oberröblingen und der BSC 99 Laucha am Samstag vom Platz gegangen. 97 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Oberröblingen. Schiedsrichter Jonas Marvin Kühn (Arensdorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Michael Koch (VfB Oberröblingen) netzte dann spät in Spielminute 79 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

VfB Oberröblingen Kopf an Kopf mit BSC 99 Laucha – 1:1 in Minute 90

In der allerletzten Minute konnte Fabian Keidel (Laucha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Laucha erzielen (90.). In Spielminute 93 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Rote Karte ein. Die Sangerhauser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – BSC 99 Laucha

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Heise, Eckstein, Teske, Cepa, Leich, Raev (25. Kavalier), Ernst (20. Weißenberg), Kummer, Koch

BSC 99 Laucha: Stollberg – Porse, Krentz, Sielaff, Stichling, Schumann, Hoffmann, Riesen, Keidel, Saal, Bothe

Tore: 1:0 Michael Koch (79.), 1:1 Fabian Keidel (90.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Pascal Bönecke, Steven Ehrt; Zuschauer: 97