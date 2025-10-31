Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist auf Augenhöhe geendet.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Tim Lange das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 64 VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit SV Kelbra – 1:1

19 Minuten nach der Pause konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kelbra erreichen (64.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Eisler, Dietze, Gümül, Hetke, Baum, Buchhorn, Reiber, Fuhrmann (19. Lange), Schröter

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Tagishi (64. Steinberg), Khudyi, Shpikula, Gurniak, Matschulat, Nosov, Eis, Seliushkov, Barthel

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120