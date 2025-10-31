Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II endete das Duell mit dem SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Kelbra am Freitag auseinander gegangen. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Tim Lange das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra – 1:1 in Minute 64

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (64.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Hetke, Baum, Fuhrmann (19. Lange), Dietze, Gümül, Schröter, Buchhorn, Reiber, Eisler

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Barthel, Tagishi (64. Steinberg), Eis, Gurniak, Shpikula, Matschulat, Nosov, Khudyi, Seliushkov

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120