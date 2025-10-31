Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen II und dem SV Kelbra mit einem Unentschieden.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Tim Lange das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 1906 Sangerhausen II gegen SV Kelbra – Minute 64

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (64.). Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (19. Lange), Eisler, Reiber, Stöhr, Baum, Dietze, Schröter, Hetke, Buchhorn, Gümül

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak, Eis, Seliushkov, Rybak, Khudyi, Barthel, Shpikula, Tagishi (64. Steinberg), Matschulat, Nosov

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120