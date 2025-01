Laucha/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen BSC 99 Laucha und SV Zöschen 1912 ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Leon Gabriel Radtke (Halle) zwei Gelbe Karte an die Gäste (28., 43.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Sebastian Schlorf für Zöschen traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

BSC 99 Laucha und SV Zöschen 1912 – 1:1 in Minute 78

In der 72. Minute musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Zöschen 1912 steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Lucas Hoffmann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Lauchaer zu erlangen (78.). In Spielminute 89 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Zöschen 1912

BSC 99 Laucha: Stollberg – Stichling (69. Jarju), Hoffmann, Krentz, Handt, Bothe, Schaer, Starch, Schumann, Riesen (90. Schnauß), Zille

SV Zöschen 1912: Kops – Erl (78. Schwabe), Mißner, Schlorf, Felske, Krug, Günther, Kühnel, Scheibe, Mißner, Rieder (88. Youssef Mohamed)

Tore: 0:1 Sebastian Schlorf (45.+2), 1:1 Lucas Hoffmann (78.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Halle); Assistenten: Torsten Hüttig, Heinz Malsch; Zuschauer: 45