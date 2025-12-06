Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf und dem SV Kelbra mit einem Remis.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tony Hempel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

1:1 für SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – 84. Minute

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Erovic (77. Elmi), Marschhausen, Hempel, Rutz, Horstka, Brovii, Hähnel, Lewinski, Osmanaj, Woithe

SV Kelbra: Mykhailov – Hegenbart (81. Sommer), Gurniak, Shpikula, Conde, Nosov, Barthel, Khudyi, Sommer, Eis, Matschulat

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57