Ergebnis 13. Spieltag 1:1 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra spielen remis
Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.
Weißenfels/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag vom Platz gegangen. 57 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.
In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.
Tony Hempel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 13
1:1 für SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – Minute 84
Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (84.).
Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra
SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Marschhausen, Osmanaj, Hähnel, Lewinski, Hempel, Brovii, Horstka, Erovic (77. Elmi), Rutz, Woithe
SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Khudyi, Conde, Gurniak, Eis, Hegenbart (81. Sommer), Shpikula, Sommer, Matschulat, Nosov
Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57