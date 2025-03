Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Kelbra und FC RSK Freyburg am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Kelbra/MTU. Mit einem Remis sind der SV Kelbra und der FC RSK Freyburg am Samstag vom Platz gegangen. 50 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kelbra Pl.2.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Nico Küstner (Sangerhausen) zwei Gelbe Karte an die Gäste (34., 45.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Steven Krumbholz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 18

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Kelbra kassierte einmal Gelb. Der FC RSK Freyburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Ronny Sieber.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Kelbra doch noch die Gelegenheit. In der sechsten Spielminute konnte Illia Nosov (Kelbra) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kelbra erzielen (90.+6).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – FC RSK Freyburg

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak, Matschulat, Okapal, Pozhydaiev, Khudyi, Nosov, Conde, Shpikula, Barthel, Tagishi

FC RSK Freyburg: Bagdohn – Söll (65. Schulz), Hüttig, Keller, Krumbholz (90. Keller), Bartel (90. Madeja), Kirchhoff (83. Götze), Schirner, Gottschalk, Schied, Dos Prazeres Pires (90. Cebulla)

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (62.), 1:1 Illia Nosov (90.+6); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Assistenten: Mario Hoser, Christian Reinsch; Zuschauer: 50