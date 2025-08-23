Eine bittere Schlappe erlitt der SV Großgrimma an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Kelbra. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 35 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Kelbraer legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Nosov der Torschütze (38.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (84.). Die Hohenmölser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Göbel, Wöpe (64. Schneider), Angeli, Zech, Baum (46. Bach), Krobitzsch, Bauer, Beyer, Weidner, Beyenbach

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Nosov, Matschulat, Shpikula (85. Eßrich), Conde, Okapal, Hegenbart (83. Bornkessel), Tagishi, Eis, Steinberg

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35