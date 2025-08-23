Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Großgrimma in der Partie gegen den SV Kelbra vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Das Spiel zwischen Großgrimma und Kelbra ist mit einer klaren 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Nosov den Ball ins Netz (38.).

SV Großgrimma hinkt 0:2 hinterher – 38. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (84.). Die Hohenmölser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Zech, Bauer, Wöpe (64. Schneider), Weidner, Göbel, Angeli, Baum (46. Bach), Beyer, Beyenbach, Krobitzsch

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Matschulat, Shpikula (85. Eßrich), Hegenbart (83. Bornkessel), Eis, Nosov, Conde, Okapal, Tagishi, Steinberg

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35