Eine bittere Schlappe erlitt der SV Großgrimma an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Kelbra. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 35 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Nosov den Ball ins Netz (38.).

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Nosov, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (84.). Die Hohenmölser sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Baum (46. Bach), Bauer, Göbel, Beyer, Beyenbach, Wöpe (64. Schneider), Krobitzsch, Angeli, Weidner, Zech

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Conde, Matschulat, Shpikula (85. Eßrich), Tagishi, Steinberg, Okapal, Hegenbart (83. Bornkessel), Rybak, Nosov

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35