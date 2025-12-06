Deutlich unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Partie gegen den SSC Weißenfels II am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Vor 53 Zuschauern hat sich das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:3) gegen Weißenfels eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der Nachspielphase der ersten Halbzeit konnte Weißenfels noch einen drauf setzen: In Minute 46 wurde ein weiteres Tor durch Chris Karl erzielt.

BSC 99 Laucha liegt 0:2 im Rückstand – 46. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Säuberlich den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (75.). Damit war der Triumph der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Schmidt, Schneller, Schumann, Riesen, Hahnemann (46. Sielaff), Handt, Bothe, Thieme, Saal, Krentz

SSC Weißenfels II: Magul – Häcker (51. Maas), Ducke, Säuberlich, Barnickel, Hauer (64. Kalkofen), Beyer, Scherbaum, Schumann, Karl, Kresse (51. Roy)

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53