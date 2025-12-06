Eine herbe Schlappe erlitt der BSC 99 Laucha an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SSC Weißenfels II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 6 vor 53 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Laucha/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Maik Fahnert. Der Trainer von Laucha musste sein Team bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich traf für den SSC Weißenfels II in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Chris Karl der Torschütze.

BSC 99 Laucha liegt 0:2 im Rückstand – Minute 45+1

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Baust im gegnerischen Tor. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

30 Minuten nach der Pause konnte Säuberlich (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Schmidt, Riesen, Thieme, Saal, Hahnemann (46. Sielaff), Bothe, Schumann, Schneller, Handt, Krentz

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Säuberlich, Hauer (64. Kalkofen), Kresse (51. Roy), Karl, Scherbaum, Beyer, Ducke, Schumann, Häcker (51. Maas)

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53